«Где медведи? А их нет здесь!» Врач из Индии переехал в Подмосковье

В больнице №1 Наро-Фоминска работают три основных врача: азербайджанец, русский и индус. Звучит, как начало анекдота. Однако у пациентов подмосковной хирургии Тэджес Праджапати вызывает только уважение.

«Мы его так зовем между собой, так принято у нас. Не по отчеству, потому что Бхаратсингх сказать непросто. А для сестер, пациентов и других сотрудников он доктор Тэджес. Это и уважительно в его положении, и нам просто», — сказал Николай Пудовкин, заведующий приемным отделением ГБУЗ МО «Наро-Фоминская РБ № 1».

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С 21 ноября иностранный специалист трудится на самом горячем участке — в приемном отделении районной больницы. Работу в Подмосковье он нашел на обычной ярмарке вакансий, куда его отправил друг. Тэджес признался, что мог бы остаться на Гоа, где жил, тем более что российский диплом ценится в Индии, но судьбы распорядилась иначе.

«Я вообще не собирался работать врачом в России. Но мы уехали, я как раз закончил, там работал, работал. У жены со здоровьем стало плохо, поэтому решили здесь, чтобы семью не бросить», — рассказал Тэджас Праджапати.

На этом решении настаивали и родители, которые за восемь лет жизни сына в далекой стране приехали сюда лишь однажды. Четыре дня лета они провели в Анапе, но потом замерзли и, обняв и благословив сына, уехали обратно на Гоа.

Несмотря на то, что к России в целом врач привык, он все еще сталкивается с непонятными явлениями. Да и язык, особенно разговорный, Тэджас Праджапати пока освоил не в совершенстве.

Хирург из Индии с улыбкой вспоминает тот день, когда впервые приехал в Россию. Говорит, очень внимательно смотрел по сторонам — искал медведей, которые ходят по улицам. «Про водку не слышал, но про медведей, что по улицам ходят. И в первый день в автобусе сидел, смотрел в окна — где медведи? А их нет здесь!», — вспоминает Тэджас Праджапати.

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Первое время он даже не знал, чем питаться. Однако потом распробовал русскую кухню и даже нашел любимое блюдо — блины, а еще плов и харчо.

Россия все еще не перестает удивлять индийца, но свою жизнь он теперь связывает только с Подмосковьем.

«Конечно, тянет туда, я езжу раз в год к семье. А так, теперь здесь буду работать, жить, как получится. Там не могу, у меня семья здесь», — отметил Тэджас Праджапати.

Коллеги поддерживают врача из Индии, пациенты благодарят, а руководство помогает с жильем и прочит хирургу большое будущее в регионе.