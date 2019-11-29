Все за елками! Где купить новогоднее дерево в Подмосковье?

Самое время искать новогоднее дерево. Для этого в Подмосковье организовали 408 елочных базаров. Большинство из них откроются 15 декабря.

Из общего числа базаров 215 расположатся на муниципальной и государственной территории в результате проведения аукционов.

А 193 точки будут на частных площадках (территории ТЦ, ТК, магазинов).

Больше всего базаров можно найти в городских округах Королев, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Химки, Щелково.

Источник фото: пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области

«В этом году для покупателей будет представлен широкий ассортимент хвойных: отечественные ели (сосна русская и ель русская) из Московской области (Кашира, Серпухов), Владимирской, Костромской, Тверской, Брянской, Тамбовской областей, а также импортные ель норвежская, сосна канадская, пихта фрайзера, ель американская (голубая) и хвойные из Дании», — отметил министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Министр добавил, что помимо елок на базарах можно будет купить лапник, букеты из веток ели и пихты, искусственные ели, елочные украшения, игрушки, подставки для елок и даже праздничную упаковку.

По словам Посаженникова, средняя цена за один погонный метр отечественной ели составит 600 рублей, импортной — порядка двух тысяч рублей, средняя цена еловой веточки — 100 рублей, букета из веточек сибирской пихты — 300 рублей.

Источник фото: пресс-служба Министерства потребительского рынка и услуг Московской области

Найти ближайший к вам базар можно на специальной карте.

«Мы стремимся к тому, чтобы все елочные базары региона были оформлены в едином стиле. Еще в прошлом году на территории Московской области разработан рамочный бренд-бук, посвященный новогодним и рождественским праздникам. Данным проектом предусмотрены также варианты оформления и украшения торговых точек, в том числе, елочных базаров, в красно-белом стиле „Зима в Подмосковье“. Муниципалитетам рекомендовано придерживаться именно этого стиля при организации торговли», — заключил Владимир Посаженников.