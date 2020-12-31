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    31 декабря 2020, 10:25

    «Газпром» и Роскосмос договорились производить спутники в Подмосковье

    Анастасия Калинина

    Председатель правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов и первый заместитель генерального директора Роскосмоса Юрий Урличич решили совместно выпускать спутниковые системы в Московской области. Сообщение опубликовал газовый холдинг в Telegram-канале.

    «„Газпром космические системы“ и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве. <…> На предприятии в интересах „Газпрома“ будут выпускать спутники связи „Ямал“ и оптические спутники системы дистанционного зондирования Земли „СМОТР“», — говорится в сообщении.

    Стороны также рассмотрели ход строительства сборочного производства космических аппаратов в Подмосковье. Более того, Роскосмос планирует войти в капитал оператора проекта «Газпром СПКА». Также космическая госкорпорация планирует использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника «СМОТР-В». Запуск намечен на 2024 год. Спутник будет оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

    В четверг глава Роскосмоса рассказала о планах корпорации на 2021 год. В частности сотрудники приступят к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса.