«Газпром» и Роскосмос договорились производить спутники в Подмосковье

«„Газпром космические системы“ и Роскосмос подписали соглашение о сотрудничестве. <…> На предприятии в интересах „Газпрома“ будут выпускать спутники связи „Ямал“ и оптические спутники системы дистанционного зондирования Земли „СМОТР“», — говорится в сообщении.

Стороны также рассмотрели ход строительства сборочного производства космических аппаратов в Подмосковье. Более того, Роскосмос планирует войти в капитал оператора проекта «Газпром СПКА». Также космическая госкорпорация планирует использовать данные дистанционного зондирования Земли со спутника «СМОТР-В». Запуск намечен на 2024 год. Спутник будет оснащен оборудованием для мониторинга выбросов парниковых газов.

В четверг глава Роскосмоса рассказала о планах корпорации на 2021 год. В частности сотрудники приступят к реализации программы исследований Луны и дальнего космоса.