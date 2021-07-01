«Газовый опрос» продлили для жителей Подмосковья до 1 сентября

Жители Московской области смогут оценить качество работы газовых организаций до 1 сентября. «Газовый опрос» продлили, чтобы собрать больше данных. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции Подмосковья.

Опрос для жителей региона «Газ в вашем доме» организовала подмосковная Госжилинспекция вместе с Министерством ЖКХ Подмосковья. Пройти его можно на сайте тырешаешьжкх.рф до 1 сентября.

Руководитель надзорного ведомства Ольга Федина отметила, что опрос продлили, чтобы собрать более точную информацию об организациях, которые занимаются содержанием и обслуживанием газового оборудования.

В опросе четыре пункта, которые касаются наличия договора на обслуживание газовых приборов, знания своей специализированной организации, оценки работы ее сотрудников и регулярности взаимодействия с ними.

«Проведение опроса населения — это важный шаг на пути к оздоровлению рынка специализированных газовых организаций, которое в дальнейшем приведет к значительному улучшению качества их работы и, как следствие, повышению уровня безопасности проживания людей в газифицированных квартирах», — пояснила Федина.

Руководитель надзорного ведомства призвала всех жителей пройти опрос, чтобы повысить безопасность домов с газовым оборудованием.

На вопросы ответили уже 3,3 тысячи человек. Из всех опрошенных жителей у 92% есть договор на обслуживание газовых приборов. Больше 87% высоко оценили качество работы специализированных организаций. А сотрудников газовой службы видели больше одного раза 88% участников опроса.

Собранные данные говорят о том, что большинство компаний ответственно подходят к работе по сервисному обслуживанию внутриквартирного газового оборудования.