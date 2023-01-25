Подмосковье 25 января 2023, 14:50 Газовые службы Подмосковья проверили на готовность к техобслуживанию оборудования

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Первые проверки спецорганизаций на готовность к обслуживанию газового оборудования прошли в Подмосковье. Смотры провели сотрудники Госжилинспекции, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

В результате проверок спецорганизации допустили к обслуживанию газового оборудования в домах. Инспекторы оценили соответствие заявленной численности штата фактической. Считается, что один слесарь должен проводить не более 3700 процедур в год — так удастся добиться качественного обслуживания.

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Кроме того, инспекторы проверили работоспособность мобильного приложения и наличие у слесарей удостоверений с QR-кодами, которые необходимы для борьбы с мошенниками.

Проверку успешно прошли компании «Прометей плюс» в Воскресенске, «ГАЗ-ТО» в Мытищах и «Серпрегионгаз» в Ступине.

«Смотры спецорганизаций обязательны для всех муниципальных образований. Они проходят по решению областной межведомственной комиссии. От организованности и квалификации сотрудников в этой сфере напрямую зависит обеспечение безопасности при эксплуатации газового оборудования», — отметила глава ведомства Ольга Федина.

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