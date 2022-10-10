Подводку газа к плитам бесплатно заменят нуждающимся жителям и семьям мобилизованных в Подмосковье | 360°

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Подводку газа к плитам бесплатно заменят нуждающимся жителям и семьям мобилизованных в Подмосковье

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Газовые службы и управляющие компании бесплатно заменят гибкую подводку к плитам в Подмосковье. Акция продлится с 10 октября по 30 ноября, рассказали в Госжилинспекции региона.

Специалисты будут проводить работы в ходе техобслуживания, рассказали в ведомстве. Акция «Гибкая подводка» пройдет в домах семей мобилизованных, многодетных, малообеспеченных, ветеранов и одиноких пенсионеров, адреса которых попали в список с недопусками.

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Задача акции — помочь нуждающимся жителям обеспечить газовую безопасность, рассказала глава ведомства Ольга Федина. Работы проведут по 13 тысячам адресам. Собственников заранее предупредят о визите.

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Как рассказала Ольга Федина, стоимость гибкого шланга может достигать 500 рублей. Эти расходы возьмут на себя спецорганизации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

ЖКХ

Газ

Госжилинспекция Подмосковья

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