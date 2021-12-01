Газовые системы отремонтировали в 540 домах Подмосковья с начала года

Газовые системы капитально отремонтировали в 540 домах Подмосковья с января. Это почти весь годовой план, в который включили 575 зданий.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, регион находится на первом месте по объемам капитального ремонта систем газоснабжения.

Также Подмосковье является одним из первых регионов, который начал проводить подобные работы в рамках капитального ремонта Антон Велиховский.

Газовые системы запланировали капитально отремонтировать в 1,5 тысячи домов Московской области до 2023 года.

«Уже проведен ремонт систем газоснабжения более чем в 950 домах», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

Он напомнил, что эта программа начала работать в 2016 году.

Адресный перечень домов, в которых будут проводить ремонт систем газоснабжения, доступен по ссылке fkr-mosreg.ru.