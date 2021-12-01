facebook_pixel
    01 декабря 2021, 18:24

    Газовые системы отремонтировали в 540 домах Подмосковья с начала года

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Газовые системы капитально отремонтировали в 540 домах Подмосковья с января. Это почти весь годовой план, в который включили 575 зданий.

    Газовые системы отремонтировали в 540 домах Подмосковья с начала года | Изображение 1

    Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, регион находится на первом месте по объемам капитального ремонта систем газоснабжения.

    Также Подмосковье является одним из первых регионов, который начал проводить подобные работы в рамках капитального ремонта

    Антон Велиховский.

    Газовые системы запланировали капитально отремонтировать в 1,5 тысячи домов Московской области до 2023 года.

    «Уже проведен ремонт систем газоснабжения более чем в 950 домах», — отметил генеральный директор Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов региона Валерий Николов.

    Он напомнил, что эта программа начала работать в 2016 году.

    Адресный перечень домов, в которых будут проводить ремонт систем газоснабжения, доступен по ссылке fkr-mosreg.ru.