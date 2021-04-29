29 апреля 2021, 10:54
Газовые системы капитально отремонтируют в 1,3 тысячи домов Подмосковья за год
Системы газоснабжения капитально отремонтируют в 1,3 тысячи домов Подмосковья до 2022 года. Это подчеркнул министр ЖКХ региона Антон Велиховский.
Сейчас Подмосковье — лидер страны по объемам капитального ремонта систем газоснабжения.
И если раньше работы по ремонту газа в домах проводили совместно с утеплением фасада, то с 2020 года данный вид работы проводят в том числе в независимом виде
Антон Велиховский.
Саму программу капитального ремонта систем газоснабжения в многоквартирных домах Подмосковья запустили в 2018 году.
За этот период в порядок привели такие коммунальные сети в 632 зданиях на сумму 1,6 миллиарда рублей.
Ранее Велиховский рассказал, что внутриквартирное газовое оборудование заменили в 632 домах Подмосковья за семь лет.