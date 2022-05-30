Газовые сети Подмосковья проверили на пожарную безопасность

Соблюдение требований пожарной безопасности проверили на 9,5 тысячи объектов газового хозяйства в Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики региона.

Сотрудники «Мособлгаза» в связи с наступлением пожароопасного периода дополнительно осмотрели 851 маршрут газораспределительных сетей, проложенных вблизи лесных массивов и торфяников. На объектах газового хозяйства также проверили молниезащитные и заземляющие устройства, а прилегающие территории очистили от сухой травы, отходов производства и других горючих материалов.

Подготовку к периоду лесных пожаров «Мособлгаз» традиционно проводит весной. Газовики проверяют объекты на соответствие нормам пожарной безопасности, проводят инструктажи, утверждают графики круглосуточного дежурства. К ликвидации возможных нештатных ситуаций всегда готовы свыше 160 единицу спецтехники и 90 аварийных бригад. Особое внимание уделяют объектам вблизи лесов.