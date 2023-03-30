Подмосковье 30 марта 2023, 09:40 Газовые компании Подмосковья проверили на готовность проведения техобслуживания Егорьевск 1 / ГЖИ МО

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Госжилинспекция Подмосковья проверила готовность спецорганизаций к обслуживанию газовых сетей в домах Подмосковья. Сотрудники ведомства оценили количество сотрудников, техники, аттестации и систем распознавания. Нарушений и несоответствий показателям не выявили.

Основные характеристики готовности служб — утвержденные нормативы, по которым один слесарь должен проводить не более 3700 техосмотров в год. Специалисты также должны регулярно проходить аттестацию и иметь удостоверение с действующим QR-кодом, при помощи которого жители могут идентифицировать сотрудника.

По словам главы ведомства Ольги Фединой, подмосковные компании показали готовность к работе.

«Персонал и его квалификация, а также наличие современных материально-технических ресурсов — показывает способность спецорганизаций гарантировать газовую безопасность в домах Подмосковья на своем участке ответственности. Именно поэтому с сентября прошлого года, согласно поручению областной межведомственной комиссии, мы проводим проверки всех аккредитованных газовых служб региона ежемесячно. Задача — исключить риски, связанные с недоработками в структурах спецорганизаций», — отметила она.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил разобраться с лужами до начала ремонта ям. В противном случае, по его словам, это будет «мартышкин труд».

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