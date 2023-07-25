Подмосковье 25 июля 2023, 08:40 Газовую тему обсудят на подмосковном форуме «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» 27 июля Министерство ЖКХ МО

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Ежегодный форум Московской области «Грамотный собственник — фактор развития сферы ЖКХ» состоится 27 июля. В этом году главной темой мероприятия станет газ и переход на новую схему обслуживания оборудования в многоквартирных домах, сообщили в министерстве ЖКХ региона.

Генеральным партнером форума стало АО «Мособлгаз», который с 2014 года будет выступать единым региональным оператором по техобслуживанию.

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«Уникальной особенностью данного Форума станет создание рабочей площадки для решения вопросов участников, создания необходимых условий для взаимодействия и обмена опытом. Программа ориентирована не только на аудиторию председателей и собственников многоквартирных домов, но также на экспертов в сфере ЖКХ», — рассказал министр Антон Велиховский.

Перед участниками форума выступят первые лица отрасли, представители «Мособлгаза», ведущие специалисты в сфере ЖКХ и другие спикеры, в том числе вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин Евгений гендиректор газовой компании Игорь Баранов. Гости мероприятия смогут задать вопросы им напрямую во время дискуссий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что регион перейдет на новую схему газового обслуживания с 2024 года. Этими вопросами будет заниматься «Мособлгаз».

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