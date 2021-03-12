Газовую технику бесплатно проверили в домах 2,3 тысячи ветеранов Подмосковья

Сотрудники «Мособлгаза» бесплатно проверили технику еще у 2,3 тысячи ветеранов Подмосковья. Это сделали в рамках акции, посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Специалисты провели диагностику газового оборудования, а при необходимости заменили его на новое. Это отметил генеральный директор «Мособлгаза» Игорь Баранов.

«С начала текущего года в рамках акции в „Мособлгаз“ поступило более 80 заявок от ветеранов. И 54 уже выполнили», — сказал он.

По словам Баранова, принять участие в акции смогут ветераны и инвалиды войн, бывшие несовершеннолетние узники фашизма и те, кто награжден знаком «Житель блокадного Ленинграда».

Но есть условие — это наличие постоянной регистрации по месту жительства в регионе или Троицком и Новомосковском округах Москвы.

Наши сотрудники не только отрабатывают все заявки, но и проявляют инициативу, обходя те дома, куда не попали в период пандемии Игорь Баранов.

Подать заявку на участие в акции можно по бесплатной горячей линии 8 (800) 200-24-09 или в любом филиале «Мособлгаза».