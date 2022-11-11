Подмосковье 11 ноября 2022, 17:53 Газовую подстанцию в деревне Рузского округа передали в областную собственность

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Газорегуляторный пункт в деревне Волынщино Рузского округа передали из федеральной в областную собственность. Это в дальнейшем поможет облегчить выполнение необходимых ремонтных работ, сообщила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова.

«Передача газораспределительной подстанции в областную собственность позволит в дальнейшем передать ее на баланс специализированной организации по техническому обслуживанию объектов газоснабжения, а именно „Мособлгазу“», — уточнила министр.

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Наталья Адигамова пояснила, что это позволит ресурсникам не только выполнять техническое обслуживание подстанции, но и совершать необходимые ремонтные работы. Это будет способствовать безопасной эксплуатации газовых сетей, добавила министр.

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Ранее стало известно, что «Мособлгаз» построил 2,5 тысячи километров газопроводов в Подмосковье.