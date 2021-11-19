Газовую котельную в микрорайоне Ольгино в Балашихе запустят летом 2022 года

Новая газовая котельная в микрорайоне Ольгино в Балашихе должна начать работать летом следующего года. Об этом сообщил спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов в ходе выездного совещания на объекте.

Вместе с ним строящуюся котельную также посетил глава городского округа Сергей Юров. Ее возводят на месте бывшего госпиталя КГБ. Она позволит обеспечить теплом и горячей водой строящиеся здесь социальные объекты.

«Это ключевая составляющая, с точки зрения развития данной территории, это часть Железнодорожного, здесь сейчас ведется возведение будущих социальных объектов», — сказал Брынцалов.

В частности, запланировано строительство больницы, детсада на 250 мест и школы на 1100 мест. Она уже заложена по современному проекту.

Фото: Евгений Гибадуллин

В новой котельной будет установлено резервно-топливное хозяйство, чтобы в случае аварийных ситуаций, можно было обеспечить ее бесперебойную работу.

Строительство объекта осуществляется в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности» и финансируется за счет средств бюджета Московской области и бюджета городского округа Балашиха.