Подмосковье 25 ноября 2023, 17:35 Газовую котельную построили на смену паровой в Коломне Телеканал «360»

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Новая газовая котельная заработала в селе Нижнее Хорошово в Коломне. Теперь местные жители могут не волноваться о потере тепла.

Предыдущий источник тепла и горячей воды находился в километре от жилых домов, а протяженность сетей составляла четыре километра. Пока тепло преодолевало столь долгий путь, теряло драгоценные градусы. Кроме того, котельная была паровая и данная технология устарела.

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«Котельная была построена в 1987 году, и, соответственно, она уже изношена физически, морально и не соответствует современным требованиям. Плюс большие потери на тепловой сети были при транспортировке от котельной до домов», — рассказал директор МУП «Тепло Коломны» Николай Герлинский.

Новую блочно-модульную котельную построили рядом с многоэтажками. Объект ЖКХ работает в автоматическом режиме. Котельная появилась благодаря инвестиционной программе предприятия «Тепло Коломны».

«На сегодняшний день 1,5 тысячи жителей населенного пункта получают качественное тепло и горячую воду. Также теплоснабжением обеспечены ближайшие школа и детский сад», — сообщил начальник управления ЖКХ администрации городского округа Коломна Артем Дорожкин.

Отметим, что в рамках государственной программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности» в Коломне построят еще четыре блочно-модульные газовые котельные. Новые объекты ЖКХ появятся в поселке Сосновый Бор, деревне Губастово и городе Озеры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о модернизации системы ЖКХ в регионе.

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