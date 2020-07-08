Газовщики назвали одну из самых частых причин обращений жителей Подмосковья

Более семи тысяч звонков принял «Мособлгаз» за июнь. Из них около 45% связаны с запахом голубого топлива. А поступают такие заявки по номерам 112, 104. Аварийные бригады выезжают решать проблемы на местах.

Специалисты особенно отметили, что применение неисправного оборудования категорически запрещено. Это важно для личной безопасности.

При этом своевременное техническое обслуживание позволит избежать аварий, а также несчастных случаев. Их может вызвать изношенность техники.

Так, по словам специалистов компании, если появился запах газа, необходимо сразу прекратить пользоваться приборами. Затем — открыть окна и проветрить комнаты.

При этом важно сразу же перекрыть краны подачи газа, вызвать аварийную службу по телефонам 104 и 112. Сделать это надо уже вне помещения.

Недопустимо зажигать огонь или курить, включать и выключать электроосвещение и электроприборы. Нельзя воспользоваться и электрозвонками.

С начала этого года уже более десяти тысяч жителей Подмосковья подали заявки на подключение к газу через интернет. Это можно сделать за несколько минут. Услуга доступна на сайте компании.