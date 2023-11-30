Подмосковье 30 ноября 2023, 22:33 Газовое оборудование заменят в 1000 многоквартирных домов Подмосковья в 2024 году Фото: unsplash.com

Читать 360tv в

В 2024 году в Московской области газовое оборудование бесплатно заменят в тысяче многоквартирных домов. Работы уже начались в многоэтажках в Лобне.

В 2023 году станут безопаснее порядка 400 многоквартирных домов региона.

Реклама

«Первым этапом строительно-монтажные бригады монтируют наружные газопроводы. Это абсолютно безболезненная для жителей процедура. В этот период газ не отключается. Наружные работы по внешнему газопроводу проводятся не более недели», — рассказал руководитель проектов ООО «Центргаз» Евгений Шалаев.

На следующем этапе газовщики заходят в подъезды и квартиры, где меняются все трубы, фурнитура и оборудование. В этом случае газ отключают по всему дому. Длительность работ составит не более трех дней.

По словам одного из жильцов дома в Лобне Виктора Куликова, вся газовая система капитально не ремонтировалась со времен постройки дома. Сейчас специалисты попросили спрятать вещи и мебель под защитные пленки и приступили к работе.

«Довольно быстро. Обещали за три дня сделать. Вроде укладываются. Быстро обрезали. Не очень мусора много. Есть какие-то мелочи, конечно. Но нормально, терпимо», — рассказала Куликов.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года. За это время капитальный ремонт газового оборудования провели в двух тысячах домов.

Главная особенность работ — обязательная установка систем автоматического контроля загазованности в каждой квартире. Она моментально просигналит об утечке.

«Прошу обратить внимание, что сигнализатор загазованности у нас подвешивается под самый потолок, потому что газ легче воздуха и поднимается наверх. И этот датчик при малейшем поднятии метана под потолок просигнализирует», — пояснил Шалаев.

Газовщики все подключат, установят и даже покрасят газовые трубы на кухне и в ванной. С жильцов за это не возьмут ни копейки.

«Все бесплатно. Работы, проводимые в рамках программы капитального ремонта, оплачиваются в рамках капитального ремонта ежемесячно», — подытожил Шалаев.

Ознакомиться с адресной программой ремонта многоквартирных домов Московской области можно на интерактивной карте Фонда капитального ремонта по ссылке.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в течение трех лет в жилых домах Подмосковья установят датчики загазованности «ГазКонтроль».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».