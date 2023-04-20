Подмосковье 20 апреля 2023, 01:29 Газовое оборудование Вечного огня на мемориалах в Подмосковье обследуют перед Днем Победы Мособлгаз

Читать 360tv в

Специалисты «Мособлгаза» начали техническое обслуживание и ремонт газового оборудования Вечного огня на мемориалах Московской области. На каждом объекте работают по три сотрудника.

Газовики проверяют герметичность газопровода, загазованность технического подполья под мемориалом, регулируют высоту пламени, чистят горелки.

Реклама

«Подмосковные газовые службы ежегодно проводят очень ответственную, трудоемкую работу. Вечный огонь — неотъемлемый символ подвига ветеранов в Великой Отечественной войне — никогда не должен погаснуть», — заявил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В Старой Купавне и Ногинске Богородского округа работы уже завершили. Работы планируют закончить 28 апреля. За это время газовики подготовят к празднику 71 мемориал.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что по программе социальной газификации жители Подмосковья могут бесплатно провести коммуникации к своим участкам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».