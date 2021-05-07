Газовое оборудование в домах ветеранов проверили в Люберцах и Раменском

В Московской области продолжается акция «Газовая безопасность». Ее проводит Госжилинспекция вместе с администрациями округов. В рамках акции в домах ветеранов проверяют газовое оборудование. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Акция «Газовая безопасность» стартовала в Подмосковье 24 апреля. Сотрудники Госжилинспекции приходят к ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла, чтобы проверить газовое оборудование. При необходимости его чинят или покупают новое.

В рамках акции новое газовое оборудование установили ветеранам из Балашихи, Богородского, Красногорска, Одинцова, Орехово-Зуева, Химок и Электростали.

6 и 7 мая сотрудники Госжилинспекции вместе с представителями администрации и работниками организации по обслуживанию газового оборудования пришли к ветеранам Раменского и Люберец.

Технику проверили в домах ветерана Раисы Скворцовой и ветерана Абияна Сурена Левоновича. С ними заключили договоры на техническое обслуживание и ремонт оборудования.

Ветеранам также объяснили, как обеспечить безопасность при пользовании газом. В подарок им установили систему автоматического контроля загазованности с клапаном и новую газовую плиту.

Источник фото: телеканал «360»

Акцию будут проводить постоянно. Она призвана напомнить всем жителям Подмосковья о таком важном аспекте нашей жизни, как газовая безопасность.