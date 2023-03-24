Подмосковье 24 марта 2023, 16:24 Газовое оборудование в домах 60-х годов заменят в поселке Манихино под Истрой

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Два многоквартирных дома 60-х годов в поселке Манихино под Истрой переключат с сжиженного газа на природный. Оборудование газгольдеров заменят на более современное и безопасное.

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Дома № 1 и № 2 недавно были переданы в собственность муниципалитету от Министерства обороны Российской Федерации. С планами по обновлению системы газоснабжения в них ознакомилась глава городского округа Истра Татьяна Витушева во время рабочего выезда.

«Два дома 60-х годов принадлежали Минобороны, на сегодняшний день переданы на баланс муниципалитета, но проблемы с газоснабжением так и остались с того времени», — рассказала Татьяна Витушева.

Эти дома питаются от газгольдеров, оборудование имеет очень высокую степень износа, что небезопасно. Поэтому «Мособлгаз» подключит их к природному газу по программе «Развитие газификации в Московской области».

Кроме того, Фонд капитального ремонта заменит внутридомовое газовое оборудование с установкой датчиков контроля загазованности. Это обеспечит безопасность и комфорт почти 200 жителей этих домов.

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