Подмосковье 13 января 2023, 13:48 Газовое оборудование проверят почти в 100 квартирах Богородского округа в январе

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Организация «ГИС-ВОСТОК» в январе проверит газовое оборудование почти в 100 квартирах Богородского округа. Технический осмотр пройдет в Ногинске, Старой Купавне, Ногинске-9, поселках Обухово, Зеленый, в деревнях Авдотьино и Молзино. Глава Богородского округа Игорь Сухин призвал жителей ответственно отнестись к этому.

График проверки газового оборудования размещен на сайте администрации Богородского округа. Жители могут перенести дату обследования, однако отказываться от этого совсем не стоит.

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«Регулярное обслуживание газового оборудования, его проверка — все это первостепенные вопросы безопасности. К сожалению, не все это понимают. Зачастую инспекторы не могут попасть в квартиры, чтобы убедиться, что все меры безопасности соблюдаются», — отметил глава Богородского городского округа Игорь Сухин.

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Иногда сотрудникам газовой службы не открывают дверь, принимая их за мошенников. Отличить специалиста от афериста можно по униформе — на ней должны быть специальные нашивки. Также сразу нужно попросить показать документы. У каждого сотрудника есть номерной жетон, он прописан в удостоверении. Там же есть и QR-код, который можно отсканировать и найти каждого слесаря на сайте организации.

Первым делом газовщики во всех квартирах проверяют наличие утечек. Уберечь от беды помогают датчики загазованности. Их устанавливают бесплатно в муниципальных квартирах.

«На данный момент в муниципальном жилье установлено 6300 датчиков загазованности. Они установлены за счет бюджета муниципального образования. Данные работы планируем продолжать и в 2023 году», — рассказал специалист управления ЖКХ администрации Богородского городского округа Артем Ясак.

Специалисты бесплатно меняют комплектующие в газовом оборудовании у многодетных и малоимущих жителей, ветеранов, одиноких пенсионеров и в семьях мобилизованных.

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