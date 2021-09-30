Газовое оборудование проверили в домах более 450 тысяч жителей Подмосковья с апреля

Специалисты Мособлгаза проверили более 450 тысяч частных домов в Подмосковье с апреля этого года. Об этом рассказал гендиректор компании.

По итогам проверок выяснилось, что договор техобслуживания газового оборудования есть у 235 тысяч жителей, остальным собственникам выдали акты о необходимости его заключения.

«Всего в Подмосковье насчитывается 660 тысяч абонентов сектора ИЖС. Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил произвести полную инвентаризацию газового оборудования до ноября текущего года. На сегодняшний день специалисты Мособлгаза проверили 463906 домовладений», — сообщил генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Как напомнил Игорь Баранов, каждый собственник газового оборудования должен иметь договор техобслуживания со специализированной организацией. За время проведения обходов более 70 тысяч жителей Подмосковья заключили такие договоры.

В Московской области по итогам трех кварталов 2021 года за отсутствие договора и задолженность были отключены от газоснабжения более 500 потребителей.