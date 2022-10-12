Газовое оборудование проверили еще более чем в 2 тысячах домах Подмосковья | 360°

Подмосковье 12 октября 2022, 17:29 Поделиться Telegram

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Viber Газовое оборудование проверили еще более чем в 2 тысячах домах Подмосковья

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С начала года Госжилинспекция региона проверила газовое оборудование в 2679 домах Подмосковья. По результатам было заведено 333 дела об административной ответственности. Нарушители выплатят штрафы на сумму более трех миллионов рублей, рассказала глава ведомства Ольга Федина.

Инспекторы также проверили наличие у собственников договоров на обслуживание оборудования. За их отсутствие оштрафовали более 200 человек. Как объяснила Ольга Федина, перед привлечением к ответственности сотрудники ГЖИ проводят разъяснительную работу и предупреждают о возможных последствиях.

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«Количество наказанных здесь — не приоритет для нас. Штраф — лишь одна из мер воспитания ответственности потребителей газа за безопасность всего дома», — подчеркнула она.

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Заключить договор на обслуживание газового оборудования жители региона могут через «Госуслуги», а получить консультацию можно в управляющей компании.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал коммунальщиков готовить технику к зиме. Он заявил, что снег не должен быть неожиданностью для коммунальных служб.

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