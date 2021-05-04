Газовое оборудование проверили в 55 тысячах частных домов Подмосковья

В Московской области проводят проверку газового оборудования внутри квартир и частных домов. С начала года «Мособлгаз» обошел более 55 тысяч частных жилых домов. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Сотрудники «Мособлгаза» продолжают инспектировать газовое оборудование в частных домах Подмосковья. Специалисты проверяют работоспособность техники. Также сотрудники компании проводят инструктажи для собственников по безопасному использованию газового оборудования.

Во время рейдов проверяют документы на техобслуживание. Если договора нет, то газовики предлагают заключить его на месте.

С начала года успели обследовать свыше 55 тысяч частных жилых домов.

«Сегодня лично присоединился к бригаде, проверил, как наши специалисты выполняют обследование газового оборудования, пообщался с жителями, узнал, с какими порой сложностями сталкиваются газовики при обходах. В целом хочется выразить жителям благодарность за понимание того, что эти обходы проводятся с целью обезопасить их, проверить, правильно ли эксплуатируется газовое оборудование, еще раз напомнить о правилах безопасности и необходимости иметь договор на техобслуживание газового оборудования», — сказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.