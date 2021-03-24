Газовое оборудование проверили в 276 подмосковных домах с начала марта

В Московской области следят за качеством обслуживания газового оборудования. В многоквартирных домах проводят проверки технического состояния устройств. С начала марта оборудование осмотрели в 276 домах Московской области. Об этом рассказали в пресс-службе Госжилинспекции.

Всего в Подмосковье газифицировано боле двух миллионов домов и квартир в 40 979 многоквартирных домах.

За содержание газового оборудования в регионе отвечают организации, внесенные в реестр Госжилинспекции. Сейчас в списке содержится информация о 569 организациях, из которых фактически оказывают услуги только 130.

«В регионе запущен процесс оздоровления рынка специализированных организаций, которое приведет к актуализации реестра и значительному улучшению качества работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования», — рассказала главный государственный жилищный инспектор Московской области Ольга Федина.

Она отметила, в рамках «оздоровительной программы» органы местного самоуправления разработали и утвердили графики обходов домов с инспекторами и сотрудниками специализированных организаций. Проверки начались 10 марта. За это время вместе с АО «Мособлгаз» проверили 276 многоквартирных домов.

Управляющим компаниям выписали 23 предостережения за неудовлетворительное содержание внутридомового газового оборудования. Также инспекторы составили шесть протоколов и выдали три предостережения собственникам и нанимателям жилых помещений за отсутствие договора на обслуживание газового оборудования в квартирах.

Программа оздоровления рынка стартовала с запуска на сайте тырешаешьжкх.рф. На портале провели опрос для жителей Подмосковья.