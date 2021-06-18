Газовое оборудование проверили в 150 тысячах домов Подмосковья

В Московской области проверяют газовое оборудование во всех частных домах. Сотрудники Мособлгаза уже обошли 150 домовладений. Об этом рассказали в пресс-службе организации.

Проверять газовое оборудование в Московской области поручил губернатор Андрей Воробьев. Рейды проводят в Подмосковья с апреля. Всего в регионе — 766,95 тысячи абонентов сектора ИЖС. Из общего количество сотрудники Мособлгаза успели проверить свыше 150 тысяч домов. Инспекторы проанализировали промежуточные итоги обследований оборудования. В результате составили рейтинг округов. Лучшие показатели по наличию договоров на техобслуживание газового оборудования и допуску специалистов к обследованию зафиксировали у Котельников, Электрогорска, Егорьевска, Шаховской, Черноголовки. Худшие показатели выявили в Лобне, Краснознаменске, Клину, Химках, Рузе.