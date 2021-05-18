Газовое оборудование проверили в 100 тысячах частных домов Московской области

В Московской области продолжаются проверки газового оборудования в многоквартирных и частных домах. Мособлгаз уже проинспектировал 100 тысяч частных домов. Об этом рассказали в пресс-службе Министерства энергетики Подмосковья.

Сотрудники Мособлгаза проверяют состояние газового оборудования в подмосковных домах. Инспекцию провели уже в 100 тысячах частных домов.

Для мониторинга создали новый раздел мобильного приложения «Проверки Подмосковья». Власти Московской области благодаря программе могут контролировать деятельность специализированных организаций, которые занимаются обслуживание газового оборудования.

«Правительство региона выстраивает эффективную систему, чтобы обеспечить максимальную безопасность жителей при эксплуатации газового оборудования. Одной из мер стало внедрение нового приложения. Мособлгаз одна из первых специализированных компаний, кто начал работу с новым приложением. На сегодняшний день сотрудники всех филиалов предприятия обеспечены учетными записями, мы совместно с правительством области дорабатываем функционал приложения, чтобы оптимизировать процесс проведения обследований», — уточнил министр энергетики Подмосковья Александр Самарин.

Все сотрудники Мособлгаза после проверки фотографируют газовое оборудование и заносят информацию в единую базу для обработки.