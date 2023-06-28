Подмосковье 28 июня 2023, 15:30 Газовое оборудование обновят в домах Балашихи по истечении сроков использования

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Контроль за газовой безопасностью ведется в жилых домах Балашихи. Для этого обновляют газовое оборудование по истечении сроков использования.

Системы газоснабжения отремонтировали в 49 домах Балашихи в 2022 году. Специалисты установили жителям датчики загазованности и газовые краны с тремя степенями защиты: от случайного открытия крана, от утечки и от взрыва газа.

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О повышении уровня контроля за газовой безопасностью сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании областного правительства.

«Вы знаете, что был принят закон, который предполагает заметную важную подготовительную работу в части газовой безопасности. У нас 50% многоквартирных домов сегодня находится под газом — как минимум это плита», — уточнил Андрей Воробьев.

Новый закон предполагает переход на другую модель газового обслуживания.

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