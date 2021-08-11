Газовое оборудование капитально отремонтировали еще в 290 домах Подмосковья

С начала года газовое оборудование отремонтировали в 290 домах Подмосковья. Акцент на проверке состояния техники поручил сделать губернатор Андрей Воробьев. К концу года системы газоснабжения улучшат еще в 210 зданиях.

Как рассказал министр ЖКХ Подмосковья Антон Велиховский, работу выполнят в рамках программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Московская область занимает первое место по объему капремонта систем газоснабжения Антон Велиховский.

Он добавил, что Подмосковье — это один из первых регионов, начавший обновлять газовые системы в рамках капитального ремонта.

«До 2023 года Фонд капитального ремонта Московской области запланировал отремонтировать по газу более 1,4 тысячи домов», — отметил генеральный директор фонда Валерий Николов.

Узнать адреса всех домов, в которых проведут ремонт газового оборудования, можно по ссылке.