Подмосковье 15 февраля 2023, 15:38 Газовое оборудование бесплатно заменили в доме семьи мобилизованного из Истры

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Газовое оборудование заменили в доме семьи мобилизованного из Истры. Об этом попросила главу округа супруга солдата Варвара на приеме в местном отделении партии «Единая Россия».

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Женщине была нужна помощь с ремонтом газового котла. Однако представители газовой службы после обследования пришли к выводу, что дальнейшее его использование попросту небезопасно. Поэтому в течение трех недель в доме заменили все газовое оборудование.

Во время встречи с главой городского округа Истра Татьяной Витушевой хозяйка дома поблагодарила за поддержку администрацию и Центр помощи мобилизованным и их семьям. По ее мнению, сейчас особенно важно знать, что вместе возможно справиться со любыми трудностями.

Варвара и четырехлетняя Алиса очень ждут мужа и папу домой, шлют на фронт посылки и письма со словами поддержки. Они верят, что родной человек обязательно вернется домой живым и невредимым.

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