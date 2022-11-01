Газовое оборудование бесплатно заменили в 161 квартире в Подмосковье за октябрь | 360°

Подмосковье 01 ноября 2022, 13:21 Газовое оборудование бесплатно заменили в 161 квартире в Подмосковье за октябрь

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Акция «Гибкая подводка» продолжается в Подмосковье. Сотрудники газовых служб обследуют газовое оборудование и при необходимости меняют гибкие шланги плит в квартирах, которые ранее были недоступны. Об этом сообщили в Госжилинспекции региона.

За месяц техобслуживание провели в 1617 квартирах в 39 округах региона. В 161 из них заменили гибкие подводки. Обходы проводят по спискам квартир, в которые специалисты долго не могли попасть и помещениям, владельцы которых нуждаются в помощи.

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Больше всего осмотров провели в Щелкове, Богородском и Мытищах. Также рабочие обнаружили нарушения крана на стояке в Пушкино и Чехове, рассказали в ведомстве.

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Глава ГЖИ Ольга Федина рассказала, что до 30 ноября специалисты рассчитывают попасть во все квартиры из списка.

«Газовая безопасность — наше общее дело, и хочется, чтобы свой вклад в него внесли сами жители. Для этого нужно просто открыть двери специалистам и позволить провести техобслуживание и заменить неисправную подводку», — отметила она.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что справляться с задачами по капитальному ремонту многоэтажек в Московской области помогает комплексный подход. По его словам, это позволяет менять не только кровлю или коммуникации внутри, но и фасады.