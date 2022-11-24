Подмосковье 24 ноября 2022, 18:30 Газовое оборудование бесплатно заменили более чем в 2 тысячах подмосковных квартир

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Акция по газовой безопасности «Гибкая подводка» продолжается в Подмосковье. В период с 10 октября специалисты провели техосмотр газового оборудования в 5 763 квартирах, где раньше хозяева отказывали в доступе.

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В процессе работы выяснилось, что в 2074 квартирах пришли в негодность гибкие подводки. Их заменили бесплатно для хозяев жилья — нужные запчасти приобрели управляющие компании, а монтаж произвели газовые службы.

«Эта маленькая деталь системы газоснабжения, будучи неисправной, может причинить большую беду. Но оценить состояние оборудования способны только специалисты во время техобслуживания. Поэтому мы просим хозяев квартир, которые оповещены о визитах, открыть двери и позволить обеспечить газовую безопасность в их домах», — подчеркнула руководитель Госжилинспекции Московской области Ольга Федина.

В рамках акции «Гибкая подводка» отряды газовой безопасности побывали в 59 городских округах. В списке из восьми тысяч квартир, где необходимо было провести техосмотр оборудования, успешно провели работы по 5 763 адресам.

Лидером по числу проведенного ТО стало Щелково (1135 осмотров). Следом идут Кашира (285 ТО) и Люберцы (158 ТО).

Стопроцентный допуск во время обходов обеспечили жители Ступина (242 ТО), Талдома (200 ТО), Раменского (126 ТО) и других округов.

Акция «Гибкая подводка» будет продолжаться в Подмосковье до 30 ноября.

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