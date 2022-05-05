Газовикам Подмосковья вручили правительственные награды

Торжественное мероприятие, приуроченное к 77-й годовщине Великой Победы и 64-летию со дня основания «Мособлгаза» провели в Подмосковье.

Министр энергетики Московской области Александр Самарин вручил работникам «Мособлгаза» награды Министерства энергетики РФ и губернатора МО: за большой личный вклад в развитие топливно-энергетического комплекса, за высокий профессионализм и многолетний добросовестный труд в сфере энергетики и за большой личный вклад в социальную газификацию Московской области по итогам работы в 2021 году.

«Годы летят как один миг, но уверен, что все ветераны „Мособлгаза“, собравшиеся здесь, помнят себя молодыми, как они пришли в компанию, создавали это предприятие, делали из него крупнейшее, мощнейшее. И я хочу поблагодарить всех, кто сегодня стоит у руля, работает в поле, поскольку вы выполняете сложнейшие задачи по обеспечению газовой безопасности и тепла в домах. Большое вам спасибо за ваш труд!», — сказал министр в своей приветственной речи.

Александр Самарин подчеркнул, что благодаря труду газовиков, сегодня Московская область является лидером по газификации в стране и занимает первые позиции по темпам реализации президентского проекта «Социальная газификация».