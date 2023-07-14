Подмосковье 14 июля 2023, 11:03 Газовая служба Подмосковья приняла более 65 тысяч заявок через «Систему-112» с начала года Пресс-служба Системы-112 Московской области

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Подмосковная «Система-112» приняла более 65 тысяч звонков по вопросам газовой безопасности с начала года. Чаще всего причиной обращений становился специфический запах газа и неисправность оборудования.

По статистике, каждый месяц жители Подмосковья примерно девять тысяч раз сообщают о запахе газа, перепаде давления и неисправности газового оборудования. Количество таких звонков увеличивается в период отопления и уменьшается к лету.

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Каждое обращение обрабатывается операторами «Системы-112» предельно быстро. Аварийная бригада выезжает на место незамедлительно, а житель может отследить маршрут машины в мобильном приложении «112 МО».

Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал все профильные службы усилить наблюдение за пожарной безопасностью в лесах региона.

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