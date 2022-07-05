Газовая отрасль Подмосковья стала одной из лучших в стране

Московская область заняла третье место в национальном инвестиционном рейтинге регионов. На высокий результат повлияли успехи в газовой отрасли, рассказал глава Минэнергетики Александр Самарин.

Высокое место в рейтинге отметил президент Владимир Путин на ПМЭФ-2022. Регион вошел в тройку лидеров, поднявшись с седьмой строчки. В оценке учитывались 67 показателей, среди которых направления «Институты для бизнеса», «Регуляторная среда», «Поддержка малого и среднего предпринимательства», «Инфраструктура и ресурсы».

Александр Самарин подчеркнул, что на один из критериев повлияла эффективность процедур по подключению к газопроводу.

«По всем учтенным показателям Подмосковье заработало высшую категорию „А“», — подчеркнул министр.

«Мособлгаз» продолжит улучшать качество услуг. Генеральный директор Игорь Баранов также рассказал, что у компании есть план по продолжению цифровизации услуг.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что программу социальной газификации планируют завершить в течение этого года.