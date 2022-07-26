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    26 июля 2022, 18:31

    Газоснабжение за неуплату долгов отключили в деревне Пешково в Богородском округе

    Ирэна Вороник

    В Богородском городском округе, в деревне Пешково, отключили газ на улице Гречишкина, 4. Вентиль решили перекрыть за неуплату задолженности. Как сообщили в «Мособлгазе», сейчас проводятся судебные разбирательства. На протяжении последнего года там никто не появлялся.

    Газоснабжение за неуплату долгов отключили в деревне Пешково в Богородском округе

    «В данном доме присутствует задолженность по оплате за газ порядка 40 000 рублей. Жителям неоднократно выдавались предписания на устранение этой задолженности и заключение договора о техническом обслуживании газоиспользующего оборудования», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ Тимур Рахматулин.

    Собственники дома не стали выполнять все эти предписания. В итоге было принято решение отключить дом от газоснабжения. Специалисты удалили участок врезки и установили заглушку.

    Теперь если жильцы снова захотят подключиться к газу, им сначала нужно будет оплатить задолженность, потом заключить новый договор на обслуживание и ремонт оборудования. А также оплатить все затраты компании.

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