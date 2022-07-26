Газоснабжение за неуплату долгов отключили в деревне Пешково в Богородском округе

В Богородском городском округе, в деревне Пешково, отключили газ на улице Гречишкина, 4. Вентиль решили перекрыть за неуплату задолженности. Как сообщили в «Мособлгазе», сейчас проводятся судебные разбирательства. На протяжении последнего года там никто не появлялся.

«В данном доме присутствует задолженность по оплате за газ порядка 40 000 рублей. Жителям неоднократно выдавались предписания на устранение этой задолженности и заключение договора о техническом обслуживании газоиспользующего оборудования», — рассказал заместитель начальника управления ЖКХ Тимур Рахматулин.

Собственники дома не стали выполнять все эти предписания. В итоге было принято решение отключить дом от газоснабжения. Специалисты удалили участок врезки и установили заглушку.

Теперь если жильцы снова захотят подключиться к газу, им сначала нужно будет оплатить задолженность, потом заключить новый договор на обслуживание и ремонт оборудования. А также оплатить все затраты компании.

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