10 июля 2020, 17:12
Газоснабжение 41 частного дома Рузского округа восстановят за сутки
Снабжение газом 41 частного дома в подмосковной Рузе восстановят после прорыва дамбы. Это сделают за один день — 10 июля. Здесь работают три аварийные бригады «Мособлгаза».
Из-за подтопления были повреждены газопроводы Рузы высокого и низкого давления. Сотрудники из «Мособлгаза» приостановили обеспечение голубым топливом предприятий, одного магазина и 41 частного дома.
Сейчас обеспечение зданий голубым топливом возобновляют. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.
Газоснабжение промышленных предприятий в городском округе полностью восстановлено. И специалисты из „Мособлгаза“ ведут работы по перепуску газа частных домовладенийАлександр Самарин.
Западный филиал «Мособлгаза» перевели на усиленную работу, и аварийные бригады оперативно прибыли на место.
К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.