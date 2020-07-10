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    10 июля 2020, 17:12

    Газоснабжение 41 частного дома Рузского округа восстановят за сутки

    Анастасия Аброськина, Ксения Чернухина

    Снабжение газом 41 частного дома в подмосковной Рузе восстановят после прорыва дамбы. Это сделают за один день — 10 июля. Здесь работают три аварийные бригады «Мособлгаза».
    Газоснабжение 41 частного дома Рузского округа восстановят за сутки

    Из-за подтопления были повреждены газопроводы Рузы высокого и низкого давления. Сотрудники из «Мособлгаза» приостановили обеспечение голубым топливом предприятий, одного магазина и 41 частного дома.

    Сейчас обеспечение зданий голубым топливом возобновляют. Об этом сообщил министр энергетики региона Александр Самарин.

    Газоснабжение промышленных предприятий в городском округе полностью восстановлено. И специалисты из „Мособлгаза“ ведут работы по перепуску газа частных домовладений

    Александр Самарин.

    Западный филиал «Мособлгаза» перевели на усиленную работу, и аварийные бригады оперативно прибыли на место.

    К обрушению дамбы в Рузе 8 июля привел мощный ливень. Так, в результате сильного подмыва технической насыпи вода вышла в реку через жилой сектор.