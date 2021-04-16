Газораспределительную станцию «Жуково» введут в эксплуатацию в июле

Мособлгаз строит газораспределительные сети в 13 населенных пунктах Подмосковья, в которых прописаны более 3 тысяч человек. Работы ведутся в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года», сообщили в Минэнерго региона.

Также в пресс-службе ведомства уточнили, что газораспределительная станция «Жуково», которая будет введена в эксплуатацию в июле, создаст условия для подключения 15 тысяч жителей Подмосковья.

«В прошлом году мы пролонгировали губернаторскую программу газификации до 2030 года, снизили критерий численности зарегистрированных жителей для включения малочисленных населенных пунктов в программу и подписали соглашение с ПАО „Газпром“. Благодаря этим решениям мы сможем газифицировать более 700 деревень Подмосковья и создать условия для подключения домовладений к газу», — сказал министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Строительство газопроводов сейчас осуществляют в д. Хлопово (г.о Зарайск), д. Туменская, Грайвороны (Коломенский г.о), п. Брикет (Рузский г.о), п. Клюквенный (г.о Щелково), р. п. Уваровка (Можайский г.о), д. Подрядниково-Демидово (г.о Егорьевск), с. Махунино (Сергиево-Посадский г. о.), с. Никольская (г.о. Шаховская), ул. Березовая (г.о. Кашира), ул. Спартаковская (г. Химки). Также ведется строительство газопровода-связки на ГРС «Черное» в микрорайоне Северный и догазификация деревни Горетово Можайского округа.

Подробнее с объектами газификации на 2021 год можно ознакомиться на интерактивной карте Мособлгаза. В этом году Мособлгаз газифицирует 50 населенных пунктов в Московской области, что позволит подключиться к сетям 10 тысячам жителей региона.