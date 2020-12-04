Газораспределительную станцию «Жуково» достроят к весне 2021 года

Газораспределительную станцию вблизи деревни Жуково Раменского округа строят с опережением в три раза. ГРС уже готова на 68%. Министр энергетики Московской области совместно с гендиректором «Мособлгаза» проинспектировали ход строительных работ на объекте.

«На данный момент станция готова на 68%. В этом месяце закончим строительно-монтажные работы и в новом году приступим к пуско-наладочным. Работы ведутся с опережением планового срока в три раза», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

Станция «Жуково» является ключевым объектом губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Производительность составит 130 тысяч кубометров в час, подключиться к газу смогут 15 тысяч жителей. Также ввод станции создаст условия для газификации индустриальных парков, что повысит инвестпривлекательность территории.

«На сегодняшний день выполнен большой объем работ, в том числе устройство фундаментов, монтаж выходного газопровода ГРС, трансформаторной подстанции. Сейчас мы выполняем монтаж газопровода-отвода, технологического блока и блока переключения газа», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Он добавил, что станция будет полностью автоматизирована благодаря новейшей системе управления. Ввод в эксплуатацию ГРС «Жуково» запланирован на весну 2021 года.