Подмосковье 04 апреля 2023, 16:38 Газопроводы построят в 29 населенных пунктах Подмосковья по губернаторской программе Мособлгаз

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Мособлгаз строит газопроводы в 29 населенных пунктах региона по губернаторской программе «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Об этом сообщили в министерстве энергетики Подмосковья.

Объекты возведут в ранее негазифицированных населенных пунктах, например, в деревне Боково в Богородском округе, деревнях Борисово и Михалево в Павловском Посаде, деревне Игумново в Можайском округе и других. После этого они автоматически попадут в программу социальной газификации.

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Суммарная протяженность новых газораспределительных сетей составит более 200 километров. Подключить дома к газу смогут более четырех тысяч жителей.

В Московской области газ подводят до границ участков жителей, чьи дома зарегистрированы. Процедура бесплатная.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области практически завершили работы по программе социальной газификации.

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