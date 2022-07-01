Газопроводы отремонтировали еще в 3 округах Подмосковья

Реконструкцию провели на газораспределительных сетях в Зарайске, Ступине и Озерах. Это повысит надежность газоснабжения и безопасность жителей.

«Мособлгаз» улучшил сети в селах Чулки-Соколово, Бояркино и поселке Михнево. Сотрудники отремонтировали изоляцию и заменили некоторые участки труб новыми, из полиэтилена или стали. В ведомстве добавили, что ремонт проводится методом прокола, когда для прокладки сетей не нужно повреждать дорожное покрытие.

Ранее «Мособлгаз» сообщил, что с начала года в Подмосковье построили более тысячи километров газопровода.