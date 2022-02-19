Газопровод‑связку запустили в Кашире по губернаторской программе

Газопровод-связку ввели в эксплуатацию в Кашире в рамках губернаторской программы «Развитие газификации в Московской области до 2030 года». Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

Длина газопровода-связки составляет один километр. Он проходит по Локомотивной и Солнечной улицам Каширы. Связка обеспечит подпитку действующих сетей газораспределения для подключения местных жителей. Также она позволит увеличить надежность газоснабжения населения.

В конце января «Мособлгаз» запустил реконструированный газопровод между поселком Михнево, селом Липитино и деревней Сафроново в Ступине. Этот объект стал первым в губернаторской программе Андрея Воробьева.

Всего в 2022 году в рамках программы должны проложить 300 километров газопроводов. Работу проведут в 50 населенных пунктах Подмосковья. Газопроводы появятся в Сергиево-Посадском, Можайском, Одинцовском, Рузском и других округах.

Ранее исполняющий обязанности главы Каширы Николай Ханин сообщил, что в округе масштабно благоустроят набережную Оки и построят ледовую арену. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев назвал очень знаковой победу Каширы в президентском проекте благоустройства набережной.