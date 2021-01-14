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    14 января 2021, 00:22

    Газопровод-связку в Мытищах введут в эксплуатацию в III квартале 2021

    Анастасия Максимовских, Юлия Уткина

    Строительство газопровода поселок Пирогово — деревня Пруссы с отводом на д. Жостово проинспектировали в городском округе Мытищи. Связка позволит создать возможность для подключения к газу порядка тысячи жителей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлгаза.
    Газопровод-связку в Мытищах введут в эксплуатацию в III квартале 2021

    Прокладка сетей пройдет в два этапа: строительство газопровода поселок Пирогово — деревня Манюхино и строительство газопровода деревня Манюхино — д. Жостово. Мособлгаз завершает первый этап, проложив уже 7,5 километра сетей — осталось достроить 100 метров газопровода. С 1 февраля предприятие приступит к реализации второго этапа, протяженность данного участка газопровода составит более 7,6 километра.

    Газопровод-связку в Мытищах введут в эксплуатацию в III квартале 2021 | Изображение 1

    «Реализация мероприятий по строительству двух газопроводов позволит ликвидировать дефицит пропускной способности сети газораспределения, тем самым создать возможность подключения новых потребителей природного газа на территории городского округа Мытищи», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

    Газопровод-связку в Мытищах введут в эксплуатацию в III квартале 2021 | Изображение 2

    Газопровод введут в эксплуатацию в III квартале текущего года.