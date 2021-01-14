Газопровод-связку в Мытищах введут в эксплуатацию в III квартале 2021

Строительство газопровода поселок Пирогово — деревня Пруссы с отводом на д. Жостово проинспектировали в городском округе Мытищи. Связка позволит создать возможность для подключения к газу порядка тысячи жителей. Об этом сообщила пресс-служба Мособлгаза.

Прокладка сетей пройдет в два этапа: строительство газопровода поселок Пирогово — деревня Манюхино и строительство газопровода деревня Манюхино — д. Жостово. Мособлгаз завершает первый этап, проложив уже 7,5 километра сетей — осталось достроить 100 метров газопровода. С 1 февраля предприятие приступит к реализации второго этапа, протяженность данного участка газопровода составит более 7,6 километра.

«Реализация мероприятий по строительству двух газопроводов позволит ликвидировать дефицит пропускной способности сети газораспределения, тем самым создать возможность подключения новых потребителей природного газа на территории городского округа Мытищи», — сказал гендиректор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Газопровод введут в эксплуатацию в III квартале текущего года.