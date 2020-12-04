Газопровод-связку достроили между деревнями Костыши и Мосальское городского округа Кашира

Протяженность газопровода составила более шести километров. Новые сети построены по губернаторской программе «Развитие газификации Московской области до 2030 года».

«Мы сдали 40-й объект губернаторской программы. В ближайший месяц газ придет в 10 деревень, среди которых населенные пункты Щелковского, Одинцовского, Ступинского и других городских округов. До конца года мы создадим условия для газификации еще более одной тысячи человек», — рассказал генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов.

Ранее стало известно, что для развития газификации региона в 2021–2025 годах привлекут дополнительные инвестиции. В частности, «Газпром» выделит на эти цели более 13 миллиардов рублей.