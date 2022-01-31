Газопровод-связка начал работать в Ступине

«Мособлгаз» ввел в эксплуатацию газопровод-связку в Ступине. Проект в Михнево — Липитино стал в 2022 году первым завершенным объектом губернаторской программы газификации.

Специалисты компании в рамках программы реконструировали газопровод в Ступине, а также построили еще 500 метров новых сетей. Теперь газом могут пользоваться 40 жителей поселка Михнево и села Липитино, сообщила пресс-служба «Мособлгаза».

Всего в течение года сотрудники компании постоят 50 газопроводов. Работа пройдет по губернаторской программе. После ее завершения доступ к газу получат более 9,7 жителей Подмосковья. Полный список объектов можно найти на карте.

Для включения населенного пункта в программу необходимо обратиться в Министерство энергетики Подмосковья. Также потребуется предоставить документ о постоянном количестве зарегистрированных жителей, которых должно быть не менее 30 человек. Еще одним требованием является лимит капитальных затрат по программе на одного жителя. Цифра не должна превышать отметку в 250 тысяч рублей.