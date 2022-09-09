Газопровод подвели к домам в солнечногорской деревне Меленки | 360°

Подмосковье 09 сентября 2022, 22:58 Поделиться Telegram

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Viber Газопровод подвели к домам в солнечногорской деревне Меленки Фото: unsplash.com

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В деревне Меленки ведутся строительные и монтажные работы. До конца года газ придет в 80 домов деревни.

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В деревне Меленки городского округа Солнечногорск по президентской программе газ в ближайшее время должны получить 80 домов.

«Силами подрядчика строится распределительный газопровод, силами Мособлгаза строятся технологические присоединения непосредственно к абоненту. Плюс монтаж на участке заказчика. В данный момент работает один трактор от Мособлгаза, один трактор — у подрядчиков. И две бригады ОСМР работают по Меленкам», — рассказал мастер ОСМР филиала АО «Мособлгаз» «Северо-Запад» Солнечногорской РЭС Александр Соколов.

До конца года, уверяют специалисты, топливо окажется в каждом доме деревни. Жители, не успевшие подать заявку на участие в Социальной газификации или только ждущие вердикт Мособлгаза, даже после окончания всех работ в населенном пункте смогут газифицировать дома. Специалисты будут возвращаться и догазифицировать те дома, которым это необходимо. Чтобы никто в округе не остался без тепла.

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