Газопровод обновят в 4 домах Каширы до конца года

Капитальный ремонт домов продолжается в Подмосковье. По программе в этом году в четырех домах Каширы обновят систему газоснабжения. Об этом сообщили в МинЖКХ региона.

Глава министерства Антон Велиховский напомнил, что в Подмосковье реализуется самая масштабная программа капитального ремонта. В нее вошло свыше 44 тысяч домов.

«В рамках программы капитального ремонта систем газоснабжения текущего года в городском округе Кашира запланировано отремонтировать четыре МКД», — рассказал он.

Велиховский добавил, что в этом году систему газоснабжения обновят в 475 домах региона.

«На текущий момент работы по газу выполнены в 410 жилых зданиях. План работ 2022 года по этим работам выполнен на 85%», — рассказал министр.

Глава Фонда капитального ремонта области Валерий Николов рассказал, что с этого года рабочие будут не только ремонтировать газопровод, но и устанавливать системы контроля загазованности в каждой квартире.

«Всего в текущем году запланировано установить порядка 16,5 тысячи датчиков загазованности», — сказал он.

Узнать, в каких еще домах проведут работы, можно на сайте ФКР.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о завершении программы социальной газификации в Подмосковье до конца этого года.