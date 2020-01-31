31 января 2020, 17:16
Газопровод до ЖК «Высокие жаворонки» построят на месяц раньше
Мособлгаз завершит на месяц раньше строительство газопровода до ЖК «Высокие Жаворонки». Сегодня генеральный директор АО «Мособлгаз» Игорь Баранов проинспектировал строительство газопровода до границы территории жилого комплекса, расположенного в Одинцовском округе.
«Сегодня вместе с жителями проверили ход строительства газопровода до ЖК „Высокие Жаворонки“. Решение вопроса обманутых дольщиков в Московской области поставлено губернатором на особый контроль. Мы находимся на финишной прямой: строительство завершим раньше намеченного срока на 1 месяц», — сказал генеральный директор Мособлгаза Игорь Баранов.
Газопровод протяженностью пять километров создаст условия для подключения к газу котельной, которая обеспечит теплом многоэтажную многоквартирную застройку. В данный момент ведется активное строительство вблизи деревни Таганьково.