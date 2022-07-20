Газом обеспечили еще 227 домов Подмосковья за неделю

Топливо по проекту «Социальная газификация» пришло еще в 227 домов Подмосковья за неделю. Об этом стало известно на заседании под руководством вице-губернатора региона Евгения Хромушина.

С начала проекта газ подвели к участкам 65 тысяч жителей Подмосковья, сообщил заместитель министра энергетики региона Иван Рыбаков.

Газопроводы проложили уже в 1793 населенных пунктах. Это свыше 1,2 тысячи километров труб.

На заседании сообщили, что к концу года датчики утечки газа безвозмездно установят в 67% муниципального жилого фонда Московской области. Это сделают по поручению губернатора Андрея Воробьева.

Всего по президентской программе газ бесплатно проведут в дома 300 тысяч жителей Московской области.