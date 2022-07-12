Газом обеспечили еще 13 населенных пунктов Подмосковья

В Московской области продолжается активная работа в рамках социальной газификации. Удалось завершить строительство еще в 13 населенных пунктах Подмосковья.

Газ пришел в деревни Березино, Корост г. о. Клин; город Луховицы; деревню Ерохино г. о. Наро-Фоминский; село Гора г. о. Орехово-Зуевский; деревню Клишева (газифицированные улицы), село Софьино г. о. Раменский; деревню Нижнее Сляднево г. о. Рузский; деревни Венюково, Алферово, Скурыгино, село Стремилово г. о. Чехов; село Белая Колпь г. о. Шаховская.

К текущему моменту удалось газифицировать 1789 населенных пунктов Московской области. В регионе было построено 1184 километра газопровода. Пока строительные работы проводятся сразу в 128 населенных пунктах, все подробности об этом можно узнать на официальном сайте Мособлгаза.